Дорожные работы в Иванове: планы на 20 апреля

По информации городского управления благоустройства, 20 апреля в областном центре запланированы работы по ямочному ремонту дорожного полотна на улицах 10 Августа (узкая часть, с фрезерованием), Марии Рябининой (участок между улицами 10 Августа и Смирнова, с фрезерованием), Академической, Стефенсона, Победы.
Профилирование дорог автогрейдером пройдет в 3-м Курьяновском и 7-м Линейном переулках, а также на улице Кудряшова (от улицы Летчика Лазарева до 3-й Южной).
График дорожных работ может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.