Лента новостей

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Ивановец осужден за контрабанду запрещенных в России стероидов

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В регионе экс-директор МУПа подозревается в нецелевом расходовании двух млн рублей

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В дни подготовки и празднования 9 Мая движение в центре Иванова закроют

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За сутки на пожарах в регионе погибли два человека

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Летом в Плесе соберутся неформальные руководители

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В Ивановской области мотоциклист, удирая от сотрудников ДПС, попал в ДТП

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Дорожные работы в Иванове: планы на 20 апреля

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Ивановские «Ласточки» перевезли за месяц 40 тысяч пассажиров

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Названо количество «отличников» «Тотального диктанта» в Иванове

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Фанаты выступят против руководства ФК «Текстильщик»

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Пожар в Иванове на Меланжевом: видео очевидцев

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ПОСЛУШАЙТЕ! Ничего святого: кто и как наживается на кемеровской трагедии

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В Иванове пройдут соревнования по сбору мусора

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В Иванове мотоциклист упал, чтобы избежать столкновения с машиной

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Житель Ивановской области пытался дать взятку следователю за прекращение дела

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Расторгнут договор с подрядчиком, ремонтирующим Никольский мост

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В Ивановском районе состоялось заседание рабочей группы по борьбе с борщевиком

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Оркестр народных инструментов ивановского музучилища стал лауреатом межрегионального смотра-конкурса

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В регионе растет число жалоб на действия полицейских

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Состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению

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На 10 суток арестован мопедист за езду в пьяном виде и без прав

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Проверки газового оборудования, жертва собственного соседа и одно блюдо на целую свадьбу

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Автохам за рулем маршрутки: новое видео

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Скандинавский циклон принесет в Ивановскую область сильный ветер и снег

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Кинешемка стала победителем Всероссийского конкурса библиотечных специалистов

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Ивановец стал серебряным призером Первенства ЦФО по боксу

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В Иванове пройдет областная краеведческая конференция

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В Китовской школе устроили сражения на мечах и стрельбу из лазерного оружия

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В Ивановской области всем желающим выдадут «Георгиевские ленточки»

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В Ивановской области выявлены сайты, предлагающие услуги проституток

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В Ивановской области пройдет донорская суббота

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Шуянка воткнула сожителю нож в сердце

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Ивановские судебные приставы выдворили 26 мигрантов

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Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры

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Ивановские студенты стали лауреатами международного конкурса «Дебют»

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Прогнозируемые доходы бюджета города Иваново увеличиваются на 425 млн рублей

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Ивановский Музей советского автопрома вошел в число лучших частных музеев России

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Рекламные конструкции в Иванове будут устанавливать по новым правилам

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 19 апреля

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ПОСЛУШАЙТЕ! Как ивановский бизнесмен решил проблему целого департамента здравоохранения за пять минут

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В Ивановской области мужчина умер в стоматологической поликлинике

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Авиарейсы из Иванова в Москву будут сохранены

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В Иванове на ликвидацию стихийных свалок предусмотрено порядка 18 млн рублей

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В Ивановской области мошенники используют трагедию в ТЦ «Зимняя вишня»

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Электронные проездные должны быть введены в Иванове до 1 июня 2018 года

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На Уводьском водохранилище рыбаки провалились под лед

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В облздраве прокомментировали ситуацию с иммуноглобулином в регионе

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Рассматривается возможность запуска электрички Иваново-Тверь

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Жуткий случай в Богородском, зачем памятник коню и как получить грант для НКО

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В Иванове во время пожара в частном доме погиб человек