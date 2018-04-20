В Ивановской области мотоциклист, удирая от сотрудников ДПС, попал в ДТП

Вечером 19 апреля сотрудники ДПС несли дежурство на улице Школьной в селе Ново-Талицы Ивановского района. Внимание дорожных полицейских привлек двигавшийся мотоцикл «Стелс» без государственного регистрационного знака. Кроме этого, мужчина, им управляющий, находился без мотошлема.
Инспекторы попытались остановить нарушителя, но тот требование об остановке проигнорировал и продолжил движение. Однако проехав несколько метров, мотоциклист не справился с управлением и упал. В результате ДТП 33-летний пострадавший с рваной скальпированной раной коленного сустава был госпитализирован. У него взята кровь на исследование.
Полицейскими установлено, что соответствующей водительской категории, дающей право управлять мотоциклом, мужчина не имеет. Сотрудники ГИБДД составили на нарушителя 5 административных материалов, транспортное средство помещено на штрафстоянку, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Фото: УМВД