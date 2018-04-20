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За сутки на пожарах в регионе погибли два человека

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За сутки на пожарах в регионе погибли два человека
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За сутки на пожарах в регионе погибли два человека

Трагедии произошли 19 апреля. Около 10 утра загорелась одна из квартир дома №15 на улице Социалистический поселок в Фурманове. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. На пожаре погиб мужчина 1986 года рождения.

Примерно в половине 12-го дня пожар произошел в Вичуге. На улице Школьной вспыхнул жилой частный дом. Огнем было охвачено около 50 квадратных метров строения. И здесь, как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, не обошлось без жертв – погиб мужчина 1954 года рождения.

Причины пожаров устанавливаются.

Фото: ГУ МЧС

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