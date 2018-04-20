В регионе экс-директор МУПа подозревается в нецелевом расходовании двух млн рублей

В Ивановской области сотрудники полиции выявили факт нецелевого расходования денежных средств.
Было установлено, что директор муниципального унитарного предприятия города Приволжск заключил ряд фиктивных договоров с тремя частными организациями на выполнение работ и поставку оборудования для МУПа. По данным договорам осуществлено расходование субсидии в размере более 2-х миллионов рублей. Однако работы и услуги, прописанные в документах, не выполнялись. Оплатив фиктивные договора, руководитель МУПа таким образом погасил имеющуюся у него задолженность перед указанными организациями за ранее поставленный на предприятие мазут.