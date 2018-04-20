Ивановец осужден за контрабанду запрещенных в России стероидов

В Иванове вынесен приговор 41-летнему местному жителю по уголовному делу о контрабанде. Следствием установлено, что с марта по октябрь 2017 года подсудимый заказывал в интернете анаболические стероиды из одной из стран СНГ, необходимые ему для увеличения мышечной массы. Покупки оплачивал через систему электронных платежей.

При получении очередной посылки в одном из почтовых отделений областного центра контрабандист был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал, пояснил, что действительно покупал стероиды для собственного употребления, хотя знал, что средства содержат сильнодействующие вещества, запрещённые к свободному обороту на территории России.

Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется, активно способствовал расследованию преступления.

В итоге суд назначил ему наказание виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.