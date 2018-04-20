Ивановские школьницы приняли участие в фестивале китайского языка в Москве

Команда школьников Центра китайского языка и культуры ИГХТУ приняла участие в ХII Фестивале китайского языка и культуры. Конкурс на лучшее знание китайского языка среди школьников проходил в Москве.

Талантливые, увлеченные ребята демонстрировали не только хорошее владение языком, но и отличные актерские способности. Прозвучали стихи, миниатюры, легенда «О белой змейке», песни и скороговорки. Очевидно, что у московских школьников гораздо больше опыта участия в фестивале: 1-е и 2-е места заняли организаторы конкурса, ребята из школы №1948 «Лингвист-М», 3-е место – у гимназии №1517.

Ивановскую команду представляли Ульяна Медведева (гимназия №30), Ванда Мораш (лицей № 67), Анастасия Чикаренко (Интердом им. Е.Д. Стасовой). Девушки получили по две почетные грамоты за индивидуальные и командные выступления.

Наш Центр китайского языка и культуры также был награжден Почетной грамотой фестиваля за подготовку учащихся, показавших высокие результаты в области изучения китайского языка и культуры. Председателем жюри конкурса был первый секретарь по делам образования Посольства КНР в РФ Мэй Ханьчэн.



