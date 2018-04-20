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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Лента новостей
20.04.2018, 13:40
19 0
Ивановские энергетики приступили к сезону массовых ремонтных работ
20.04.2018, 13:20
126 0
В Ивановской области пенсионерка при покупке виртуальной валюты стала жертвой мошенников
20.04.2018, 13:07
205 0
В ивановской медакадемии прошла олимпиада по хирургии
20.04.2018, 12:58
234 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
20.04.2018, 12:44
249 0
В Холуе будут возрождать древние традиции росписи лодок
20.04.2018, 12:35
826 0
В регионе установлен абсолютный рекорд по показателю младенческой смертности
20.04.2018, 12:14
505 0
Ивановские школьницы приняли участие в фестивале китайского языка в Москве
20.04.2018, 11:59
427 1
Ивановец осужден за контрабанду запрещенных в России стероидов
20.04.2018, 11:35
694 0
В регионе экс-директор МУПа подозревается в нецелевом расходовании двух млн рублей
20.04.2018, 11:23
733 0
В дни подготовки и празднования 9 Мая движение в центре Иванова закроют
20.04.2018, 10:52
2273 0
За сутки на пожарах в регионе погибли два человека
20.04.2018, 10:42
737 0
Летом в Плесе соберутся неформальные руководители
20.04.2018, 10:32
2182 0
В Ивановской области мотоциклист, удирая от сотрудников ДПС, попал в ДТП
20.04.2018, 10:18
803 0
Дорожные работы в Иванове: планы на 20 апреля
20.04.2018, 10:13
834 0
Ивановские «Ласточки» перевезли за месяц 40 тысяч пассажиров
20.04.2018, 10:09
1203 0
Названо количество «отличников» «Тотального диктанта» в Иванове
20.04.2018, 10:02
1226 0
Фанаты выступят против руководства ФК «Текстильщик»
19.04.2018, 22:36
5158 3
Пожар в Иванове на Меланжевом: видео очевидцев
19.04.2018, 20:31
4304 2
ПОСЛУШАЙТЕ! Ничего святого: кто и как наживается на кемеровской трагедии
19.04.2018, 18:54
1873 5
В Иванове пройдут соревнования по сбору мусора
19.04.2018, 18:19
2851 0
В Иванове мотоциклист упал, чтобы избежать столкновения с машиной
19.04.2018, 17:44
2778 0
Житель Ивановской области пытался дать взятку следователю за прекращение дела
19.04.2018, 17:22
2421 0
Расторгнут договор с подрядчиком, ремонтирующим Никольский мост
19.04.2018, 16:53
2181 3
В Ивановском районе состоялось заседание рабочей группы по борьбе с борщевиком
19.04.2018, 16:32
1375 0
Оркестр народных инструментов ивановского музучилища стал лауреатом межрегионального смотра-конкурса
19.04.2018, 15:59
2627 0
В регионе растет число жалоб на действия полицейских
19.04.2018, 15:49
1925 0
Состоялся Чемпионат Ивановской области по шахматам среди инвалидов по зрению
19.04.2018, 15:37
1308 0
На 10 суток арестован мопедист за езду в пьяном виде и без прав
19.04.2018, 15:17
1378 0
Проверки газового оборудования, жертва собственного соседа и одно блюдо на целую свадьбу
19.04.2018, 15:08
3280 8
Автохам за рулем маршрутки: новое видео
19.04.2018, 14:26
6508 0
Скандинавский циклон принесет в Ивановскую область сильный ветер и снег
19.04.2018, 14:16
3831 0
Кинешемка стала победителем Всероссийского конкурса библиотечных специалистов
19.04.2018, 14:04
1388 0
Ивановец стал серебряным призером Первенства ЦФО по боксу
19.04.2018, 14:00
1107 0
В Иванове пройдет областная краеведческая конференция
19.04.2018, 13:42
906 0
В Китовской школе устроили сражения на мечах и стрельбу из лазерного оружия
19.04.2018, 13:11
1267 0
В Ивановской области всем желающим выдадут «Георгиевские ленточки»
19.04.2018, 13:00
4226 6
В Ивановской области выявлены сайты, предлагающие услуги проституток
19.04.2018, 12:29
3396 0
В Ивановской области пройдет донорская суббота
19.04.2018, 12:08
2346 1
Шуянка воткнула сожителю нож в сердце
19.04.2018, 11:48
1899 0
Ивановские судебные приставы выдворили 26 мигрантов
19.04.2018, 11:38
1263 0
Полузащитник «Текстильщика» дисквалифицирован на две игры
19.04.2018, 11:18
5377 0
Ивановские студенты стали лауреатами международного конкурса «Дебют»
19.04.2018, 11:12
953 0
Прогнозируемые доходы бюджета города Иваново увеличиваются на 425 млн рублей
19.04.2018, 10:48
2146 0
Ивановский Музей советского автопрома вошел в число лучших частных музеев России
19.04.2018, 10:34
2156 1
Рекламные конструкции в Иванове будут устанавливать по новым правилам
19.04.2018, 10:24
1257 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 19 апреля
18.04.2018, 21:08
6415 7
ПОСЛУШАЙТЕ! Как ивановский бизнесмен решил проблему целого департамента здравоохранения за пять минут
18.04.2018, 18:27
9030 2
В Ивановской области мужчина умер в стоматологической поликлинике
18.04.2018, 17:53
5587 2
Авиарейсы из Иванова в Москву будут сохранены
18.04.2018, 17:36
2531 0
В Иванове на ликвидацию стихийных свалок предусмотрено порядка 18 млн рублей
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
20.04.2018, 12:58
234 0

Суббота, 21 апреля

10.00 - соревнования по волейболу в рамках Спартакиады муниципальных образований среди мужских и женских команд пройдут в ДЮСШОР № 3 (ул. Лежневская, д. 158А).

10.00 - Областной образовательный форум «Мама - это здорово!», посвященный вопросам здравоохранения и образования детей нашего региона пройдет в Центре культуры и отдыха (проспект Ленина, д. 114).

В рамках работы диалоговых площадок родители смогут получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся здоровья и образования детей. Высококвалифицированные специалисты расскажут мамам и папам о профилактике детского травматизма, периоде новорожденности, здоровом питании, профилактике сколиоза в детском возрасте и многом другом.

14.00 - творческие коллективы областного центра представят участникам образовательного форума «Мама - это здорово!» развлекательную программу. Состоится премьера детского хореографического спектакля «Когда деревья были большими…» студии современной хореографии «Возрождение», а также пройдет показ анимационных фильмов для детей и награждение активных мам Ивановской области.

На все развлекательные и творческие площадки форума вход свободный.

12.00 - в художественной галерее «Парабола» (ул. Багаева,д. 12) откроется выставка картин «Весенний вернисаж».

На выставке будут представлены работы 17 ивановских художников, среди которых как совсем молодые авторы – студенты ивановского художественного училища и ивановской текстильной академии, так и известные мастера, ветераны - участники Великой Отечественной войны.

В экспозицию вошли более 50 работ жанра «классический пейзаж», выполненных в различных техниках: холст-масло, акварель, батик.

Понравившиеся работы посетители выставки смогут приобрести.

15.00 - открытый конкурс детской и молодежной моды «Образ-2018», посвящённый 100-летию Иваново-Вознесенской губернии состоится в Доме детского творчества (ул. Батурина, д. 12/5).

 

Воскресенье, 22 апреля

11.00 - открытие первого городского агрегатора иностранных языков «UrboLingvo» пройдет в ОКМЦ культуры и творчества (ул. Карла Маркса, д. 62/107).

13.00 – в IrishCafe (ТЦ «Шоколад», ул. Лежневская, д. 117, 3 уровень) состоится турнир «Что? Где? Когда?» на кубок «Золотого кольца России».

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