Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 21 апреля

10.00 - соревнования по волейболу в рамках Спартакиады муниципальных образований среди мужских и женских команд пройдут в ДЮСШОР № 3 (ул. Лежневская, д. 158А).

10.00 - Областной образовательный форум «Мама - это здорово!», посвященный вопросам здравоохранения и образования детей нашего региона пройдет в Центре культуры и отдыха (проспект Ленина, д. 114).

В рамках работы диалоговых площадок родители смогут получить ответы на интересующие их вопросы, касающиеся здоровья и образования детей. Высококвалифицированные специалисты расскажут мамам и папам о профилактике детского травматизма, периоде новорожденности, здоровом питании, профилактике сколиоза в детском возрасте и многом другом.

14.00 - творческие коллективы областного центра представят участникам образовательного форума «Мама - это здорово!» развлекательную программу. Состоится премьера детского хореографического спектакля «Когда деревья были большими…» студии современной хореографии «Возрождение», а также пройдет показ анимационных фильмов для детей и награждение активных мам Ивановской области.

На все развлекательные и творческие площадки форума вход свободный.

12.00 - в художественной галерее «Парабола» (ул. Багаева,д. 12) откроется выставка картин «Весенний вернисаж».

На выставке будут представлены работы 17 ивановских художников, среди которых как совсем молодые авторы – студенты ивановского художественного училища и ивановской текстильной академии, так и известные мастера, ветераны - участники Великой Отечественной войны.

В экспозицию вошли более 50 работ жанра «классический пейзаж», выполненных в различных техниках: холст-масло, акварель, батик.

Понравившиеся работы посетители выставки смогут приобрести.

15.00 - открытый конкурс детской и молодежной моды «Образ-2018», посвящённый 100-летию Иваново-Вознесенской губернии состоится в Доме детского творчества (ул. Батурина, д. 12/5).

Воскресенье, 22 апреля

11.00 - открытие первого городского агрегатора иностранных языков «UrboLingvo» пройдет в ОКМЦ культуры и творчества (ул. Карла Маркса, д. 62/107).

13.00 – в IrishCafe (ТЦ «Шоколад», ул. Лежневская, д. 117, 3 уровень) состоится турнир «Что? Где? Когда?» на кубок «Золотого кольца России».