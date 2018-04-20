В Ивановской области пенсионерка при покупке виртуальной валюты стала жертвой мошенников

В полицию с заявлением обратилась 60-летняя жительница Вичуги. Пенсионерка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников.

Выяснилось, что в соцсети «Одноклассники» заявительница общалась с женщиной, которая предложила приобрести 1000 ОК за 60 рублей. Для покупки виртуальной валюты ей необходимо было сообщить номер банковской карты и ее код - три цифры на обороте. Потерпевшая выполнила все просьбы, после чего ей на мобильный номер пришло смс-сообщение с паролем, который она и сообщила мошеннице. Через некоторое время заявительница обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 5 тысяч рублей. Женщина поняла, что стала жертвой кибер-аферистов. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.