Стартовал прием заявок на участие в 85-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край»

Юбилейная 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в Иванове традиционно 1 мая.
Прием заявок на участие в эстафете стартовал сегодня, 20 апреля, и продлится до 27 апреля. Заявки подаются лично в комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново по адресу: Шереметевский проспект, д. 1, кабинет № 336.
Напомним, в этом году впервые к участию допущены семейные команд, которые пробегут дистанцию мини-эстафеты.
Всего в первомайской эстафете стартует 7 забегов:
- команд девушек общеобразовательных организаций;
- команд девочек общеобразовательных организаций;
- команд юношей общеобразовательных организаций;
- команд мальчиков общеобразовательных организаций;
- команд женщин образовательных организаций высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций;
- команд мужчин образовательных организаций высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций;
- семейных команд.
Маршрут эстафеты включает 18 этапов:
1-й этап - площадь Революции – Главпочтамт (474 м);
2-й этап – Главпочтамт – цирк (461 м);
3-й этап – цирк – Краеведческий музей (197 м);
4-й этап – Краеведческий музей – госпиталь ветеранов войн (211 м);
5-й этап – госпиталь ветеранов войн – гостиница «Вознесенская» (283 м);
6-й этап – гостиница «Вознесенская» – площадь Ленина (349 м);
7-й этап – площадь Ленина – улица 9 Января (229 м);
8-й этап – улица 9 Января – улица Карла Маркса (250 м);
9-й этап – улица Карла Маркса – железнодорожный вокзал (611 м);
10-й этап – железнодорожный вокзал – магазин «Кенгуру - Грузовой двор» (254 м);
11-й этап – магазин «Кенгуру - Грузовой двор» – ГЛАВК (492 м);
12-й этап – ГЛАВК – улица Громобоя (205 м);
13-й этап – улица Громобоя – киноцентр «Современник» (337 м);
14-й этап – киноцентр «Современник» – Мемориал Героям фронта и тыла (300 м);
15-й этап - Мемориал Героям фронта и тыла – улица Крутицкая (360 м);
16-й этап - улица Крутицкая – памятник Ф.А. Афанасьеву (272 м);
17-й этап - памятник Ф.А. Афанасьеву – областная научная библиотека (234 м);
18-й этап – областная научная библиотека – площадь Революции (436 м).
Маршрут мини-эстафеты составит 1000 м: пл. Революции – проспект Ленина – ул. Крутицкая – ул. 10-го Августа – пл. Революции.
Состав мужских и женских команд от предприятий, организаций, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по 17 человек в каждой (первый и второй этапы для данной категории участников объединены). Состав команд юношей и девушек общеобразовательных организаций – 18 человек в каждой. Участник может выступать только за одну команду, представляющую организацию, где он работает или учится, и на одном этапе.
Телефоны для справок: 8 (4932) 59-47-12, 8 (4932) 59-48-53, т/ф: 8 (4932) 59-47-11, E-mail: sport@ivgoradm.ru.