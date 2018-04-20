Стартовал прием заявок на участие в 85-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край»

Юбилейная 85-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Рабочий край», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоится в Иванове традиционно 1 мая.

Прием заявок на участие в эстафете стартовал сегодня, 20 апреля, и продлится до 27 апреля. Заявки подаются лично в комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Иваново по адресу: Шереметевский проспект, д. 1, кабинет № 336.

Напомним, в этом году впервые к участию допущены семейные команд, которые пробегут дистанцию мини-эстафеты.

Всего в первомайской эстафете стартует 7 забегов:

- команд девушек общеобразовательных организаций;

- команд девочек общеобразовательных организаций;

- команд юношей общеобразовательных организаций;

- команд мальчиков общеобразовательных организаций;

- команд женщин образовательных организаций высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций;

- команд мужчин образовательных организаций высшего образования, предприятий, организаций, профессиональных образовательных организаций;

- семейных команд.

Маршрут эстафеты включает 18 этапов:

1-й этап - площадь Революции – Главпочтамт (474 м);

2-й этап – Главпочтамт – цирк (461 м);

3-й этап – цирк – Краеведческий музей (197 м);

4-й этап – Краеведческий музей – госпиталь ветеранов войн (211 м);

5-й этап – госпиталь ветеранов войн – гостиница «Вознесенская» (283 м);

6-й этап – гостиница «Вознесенская» – площадь Ленина (349 м);

7-й этап – площадь Ленина – улица 9 Января (229 м);

8-й этап – улица 9 Января – улица Карла Маркса (250 м);

9-й этап – улица Карла Маркса – железнодорожный вокзал (611 м);

10-й этап – железнодорожный вокзал – магазин «Кенгуру - Грузовой двор» (254 м);

11-й этап – магазин «Кенгуру - Грузовой двор» – ГЛАВК (492 м);

12-й этап – ГЛАВК – улица Громобоя (205 м);

13-й этап – улица Громобоя – киноцентр «Современник» (337 м);

14-й этап – киноцентр «Современник» – Мемориал Героям фронта и тыла (300 м);

15-й этап - Мемориал Героям фронта и тыла – улица Крутицкая (360 м);

16-й этап - улица Крутицкая – памятник Ф.А. Афанасьеву (272 м);

17-й этап - памятник Ф.А. Афанасьеву – областная научная библиотека (234 м);

18-й этап – областная научная библиотека – площадь Революции (436 м).

Маршрут мини-эстафеты составит 1000 м: пл. Революции – проспект Ленина – ул. Крутицкая – ул. 10-го Августа – пл. Революции.

Состав мужских и женских команд от предприятий, организаций, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций по 17 человек в каждой (первый и второй этапы для данной категории участников объединены). Состав команд юношей и девушек общеобразовательных организаций – 18 человек в каждой. Участник может выступать только за одну команду, представляющую организацию, где он работает или учится, и на одном этапе.

Телефоны для справок: 8 (4932) 59-47-12, 8 (4932) 59-48-53, т/ф: 8 (4932) 59-47-11, E-mail: sport@ivgoradm.ru.