Кассы «ИГТСК» все-таки продолжат принимать платежи за электроэнергию

3 апреля сообщалось, что кассы «ИГТСК» перестают принимать платежи за электроэнергию по счетам ООО «ЭСК Гарант». Однако этого не произошло.

«В связи с тем, что арбитражный суд Ивановской области определением от 17 апреля отказал в признании АО «ИГТСК» банкротом, кассы городской теплосбытовой компании продолжат принимать от населения платежи за потребленную электроэнергию», - информирует сегодня пресс-служба «ЭСК Гарант».

Напомним также, что электроэнергию можно оплачивать, не выходя из дома, - с помощью сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте ООО «ЭСК Гарант» garant-ivanovo.ru. Регистрация занимает несколько минут. При возникновении затруднений с регистрацией можно оставить сообщение на сайте компании в разделе «Обратная связь» или позвонить в контакт-центр по телефону: 8-800-100-75-30, пн.-пт. 8:00-20:00, сб. 9:00-18:00.