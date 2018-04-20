В регионе возбуждено уголовное дело в отношении иеговистов

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности экстремистской организации.

По версии следствия, с начала 2018 года и по настоящее время несколько жителей Шуи и Шуйского района, являясь приверженцами запрещённой на территории Российской Федерации религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», знакомились с литературой, содержащей высказывания, унижающее человеческое достоинство по принципу отношения к религии, и элементы пропаганды исключительности одной религии над другой. А также принимали участие в проводимых мероприятиях и пропагандировали её деятельность.

«В настоящее время по уголовному делу назначена и проведена религиоведческая судебная экспертиза, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению экстремистского преступления, осуществляется сбор и фиксация полученных доказательств», - говорится в сообщении регионального СУ СКР.

Преступление было выявлено сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Ивановской области.