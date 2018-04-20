Сборная Ивановской области завоевала «Кубок Победы - 2018»

Подведены итоги VIII Чемпионата и Первенства Ивановской области по восточному боевому единоборству в дисциплине сётокан каратэ-до «Кубок Победы». Соревнования проходили в спорткомплексе «Арена» Приволжска. В турнире, приуроченному к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 350 спортсменов из 6 регионов Центрального федерального округа.

Ивановскую область на соревнованиях представляли спортивные клубы: «Молодые ветра» из Приволжска, «Лидер» из Иванова, «Клуб сётокан каратэ-до» из Шуи, «Клуб каратэ-до» из Фурманова, и «Пересвет» из Плёса.

В общекомандном зачёте первое место и «Кубок Победы – 2018» завоевала сборная Ивановской области. Вторыми стали спортсмены из Вологодской области. Третье место досталось представителям Владимирской области.