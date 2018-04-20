Комитет Ивановской области по лесному хозяйству продал лес уже умершим людям

В октябре 2017 года между Комитетом Ивановской области по лесному хозяйству и двумя жителями региона были заключены договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Однако в соответствии с информацией регионального комитета ЗАГС указанные граждане умерли еще до заключения договоров.
По искам Ивановской межрайонной природоохранной прокуратуры решениями суда данные договоры купли-продажи признаны недействительными.
Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, сообщили в надзорном ведомстве.