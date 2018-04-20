В Иванове будет создан мобильный путеводитель по городу

Ивановской администрацией совместно с сетью мобильных путеводителей TopTripTip инициирована работа по созданию мобильного путеводителя по областному центру. В него войдут достопримечательности, отели, кафе и рестораны, музеи, магазины сувенирной продукции и другие элементы туристской инфраструктуры.

TopTripTip - серия бесплатных мобильных путеводителей, созданная совместно с телерадиокомпанией «МИР». Сейчас аудитория приложения охватывает пользователей из 60 стран мира.

Чтобы войти в путеводитель, организации нужно направить на русском и английском языках на адрес электронной почты toptriptip37@yandex.ru следующую информацию:

1. Название

2. Краткое название

3. Описание

4. Кому это может быть интересно?

5. Советы

6. Адрес

7. Часы работы

8. Телефон

9. Электронный адрес

10. Сайт

11. Фотографии – от 2 до 10 фотографий