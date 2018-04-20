В Иванове будет создан мобильный путеводитель по городу

Ивановской администрацией совместно с сетью мобильных путеводителей TopTripTip инициирована работа по созданию мобильного путеводителя по областному центру. В него войдут достопримечательности, отели, кафе и рестораны, музеи, магазины сувенирной продукции и другие элементы туристской инфраструктуры.
TopTripTip - серия бесплатных мобильных путеводителей, созданная совместно с телерадиокомпанией «МИР». Сейчас аудитория приложения охватывает пользователей из 60 стран мира.
Чтобы войти в путеводитель, организации нужно направить на русском и английском языках на адрес электронной почты toptriptip37@yandex.ru следующую информацию:
1. Название
2. Краткое название
3. Описание
4. Кому это может быть интересно?
5. Советы
6. Адрес
7. Часы работы
8. Телефон
9. Электронный адрес
10. Сайт
11. Фотографии – от 2 до 10 фотографий