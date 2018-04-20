Глава города - об отключении отопления в Иванове

- Отопительный сезон 23 апреля не закончится. Отключение отопления может произойти только в том случае, если у нас будет уверенность в теплой погоде, - заявил глава города Владимир Шарыпов. - В прошлом году и на 9 мая были заморозки, поэтому сейчас мы смотрим прогнозы.



Ряд СМИ со ссылкой на заместителя главы администрации города Иваново Виктора Казанцева распространили информацию о том, что 23 апреля в Иванове может быть отключено отопление.Однако Казанцев на заседании комитета по промышленности и энергетике Ивановской городской Думы заявил лишь о том, что на сегодня уже есть законные основания отключать отопление: пять дней подряд среднесуточная температура держится выше +8 градусов. Но при наличии оснований отключать отопление решения городскими властями об отключении отопления с 23 апреля не принималось.При этом мэр отметил, что при такой погоде как сейчас муниципальное предприятие "Ивгортеплоэнерго" терпит убытки до 7 миллионов рублей в день.