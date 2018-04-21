В Иванове на субботник вышли боксеры

К двухмесячнику благоустройства города Иваново присоединилась общественная организация «Федерация бокса Ивановской области». Спортсмены убирали мусор на набережной Уводи в районе бывшего комбината им. Самойлова. Планы по проведению субботника не сорвал даже дождь – на работы вышли более 40 ивановцев. За два часа ударного труда собрано 160 мешков мусора – более 9,5 кубометров.
Напомним, что двухмесячник по уборке города стартовал в Иванове 9 апреля. Основной датой проведения общегородского субботника станет 28 апреля, но неравнодушные ивановцы уже выходят на уборку общественных территорий и дворов.
Фото: ivgoradm.ru