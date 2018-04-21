Коммунисты заявили, что Шуйской гордуме надо немедленно самораспуститься

20 апреля состоялись заседания комитетов Шуйской городской думы. На Комитете по законности и местному самоуправлению депутат Алексей Чесноков предложил внести в повестку очередного заседания гордумы вопрос об оценке деятельности главы Шуи за 2017 год. Далее цитируем сообщение областного отделения КПРФ:

«Депутат напомнил присутствующим, что на прошлом заседании Думы единоросовское большинство, в нарушение статьи 29 Устава города Шуя, не дало оценку деятельности мэра. Соответственно не был опубликован и сам отчет Сергея Рощина для информирования граждан. Таким образом, по мнению депутата, был грубо нарушен Устав города, где четко сказано:

«Думой принимается решение о признании деятельности Главы города «удовлетворительной» либо «неудовлетворительной». Отчет и решение о результатах его рассмотрения публикуются в официальном издании городского округа Шуя не позднее месяца со дня принятия решения по итогам рассмотрения отчета в городской Думе». А в статье 24 однозначно прописано: «По отчету Главы города выносится оценка его деятельности».

В ответ на это предложение председатель Шуйской городской Думы Илья Кузьмин заявил, что у Думы нет права переголосования по этому вопросу. Чесноков заявил, что при таком подходе Думе нужно немедленно самораспуститься.

Предложение большинством голосов было отклонено».

Фото: ivkprf.ru