Последствия сильного ветра: нарушено электроснабжение в трех районах Ивановской области

В 18:40 23 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ивановской области поступило сообщение что произошло нарушение электроснабжения в 3-х районах (Комсомольском, Ильинском и Тейковском) - более 1034 домов.

Информация уточняется.

Свидетели сообщают, что ветер сносит легкие конструкции - так, сорвало крышу на конечной остановке на ул. Свободы в Иванове (на фото)

По прогнозу вплоть до 18:00 22 апреля по области ожидаются временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, умеренный, местами с порывами до 15-20 м/с.