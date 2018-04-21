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В Фурманове прошел митинг в поддержку арестованного главы района

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В Фурманове прошел митинг в поддержку арестованного главы района

21 апреля в городском летнем саду в Фурманове на митинг в поддержку бывшего главы Фурмановского района Дмитрия Ключарева собралось около 200 человек.
Жители считают, что Ключарев был задержан незаконно, по надуманным обстоятельствам.

На собрании было принято решение обратиться к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому с просьбой взять под личный контроль расследование дела Ключарева, а также обратиться к Генеральному прокурору России "...по вопросу проверки заинтересованности Следственного комитета в возбуждении уголовного дела".

Глава Фурмановского района подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и совместном с сыном мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц.
Защита Ключарева заявляет о его невиновности. 
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