Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге
21 апреля в 19:42 в МЧС поступило сообщение от охранника ТРЦ «Серебряный город» о возможном задымлении на кровле здания по ул. 8 Марта, д.32Б.
Расстояние до ближайшей СПСЧ г.о. Иваново составляет 2 км. Подразделения МЧС России выехали по повышенному номеру пожара – номер «Пожар № 3».
Было эвакуировано 1500 человек.
По словам свидетелей, "...люди особо не спешили покидать здание, продолжали кушать свою еду пока пожарные не пришли и не выгнали всех из фудкорта"
По результатам проверки пожарно-спасательными подразделениями возгорания и задымления в здании не обнаружено.