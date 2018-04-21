Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге

21 апреля в 19:42 в МЧС поступило сообщение от охранника ТРЦ «Серебряный город» о возможном задымлении на кровле здания по ул. 8 Марта, д.32Б.

Расстояние до ближайшей СПСЧ г.о. Иваново составляет 2 км. Подразделения МЧС России выехали по повышенному номеру пожара – номер «Пожар № 3».



Было эвакуировано 1500 человек.

По словам свидетелей, "...люди особо не спешили покидать здание, продолжали кушать свою еду пока пожарные не пришли и не выгнали всех из фудкорта"



По результатам проверки пожарно-спасательными подразделениями возгорания и задымления в здании не обнаружено.