В Иванове автомобиль врезался в дом

ДТП случилось на перекрестке улиц Летчика Лазарева и Лежневской областного центра. 27-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ауди-80», при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем «Тойота-Камри», за рулем которого находился 30-летний водитель. От удара «Тойота» выехала на встречку, а затем, пролетев через газон, врезалась в стену многоквартирного дома.

Водитель японской иномарки с места ДТП скрылся, однако позднее был задержан сотрудниками ГИБДД. На него составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях.

При столкновении пострадал водитель «Ауди», получив травмы головы. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

Фото: УМВД