Лента новостей

 402

Сотрудник УФСИН пытался доставить в колонию наркотики

 849

В Иванове больше 900 человек остались без электричества из-за аварии

 529

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 апреля

 1622

В Иванове автомобиль врезался в дом

 4149

Житель Ивановской области пытался утопить жену в канализационном колодце

 10661

Слетевшие с новостройки листы повредили машины и балкон

 7757

Ивановские маршрутки грубо нарушают правила

 5629

Водитель проехал на красный прямо перед машиной вневедомственной охраны

 7471

По улицам Приволжска текут канализационные стоки

 9849

Воровство в ивановском магазине записала камера видеонаблюдения

 5528

Новая авария из-за погоды в Ивановской области

 5348

Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России

 5584

Столкновение автомобилей в Иванове

 7679

На свалке в Тейкове обнаружен человеческий скелет

 11572

Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге

 8154

Электричество в 23 населенных пункта области должно поступить к часу ночи

 9974

Велосипедист в Иванове бросился под колеса автомобиля

 13236

В Фурманове прошел митинг в поддержку арестованного главы района

 10829

Последствия сильного ветра: нарушено электроснабжение в трех районах Ивановской области

 9675

Коммунисты заявили, что Шуйской гордуме надо немедленно самораспуститься

 7803

В Иванове на субботник вышли боксеры

 4630

ПОСЛУШАЙТЕ! Началось: собственники квартир добились приостановления деятельности пекарни в их доме

 8133

Глава города - об отключении отопления в Иванове

 9071

В МВД разъяснили ситуацию по "ивановскому маньяку", напавшему на школьницу

 5212

Ивановская область примет участие в Чемпионате России по мини-лапте

 2668

В Иванове будет создан мобильный путеводитель по городу

 7738

Автохамство в Иванове: новый уровень

 6094

Комитет Ивановской области по лесному хозяйству продал лес уже умершим людям

 8660

Сборная Ивановской области завоевала «Кубок Победы - 2018»

 13354

В Иванове разыскивается маньяк, напавший на первоклассницу

 7035

В регионе возбуждено уголовное дело в отношении иеговистов

 3205

Уроженец Ивановской области стал главным антимонопольщиком Ярославского региона

 10345

Клиентке вместе с пиццей доставили свидетельство о смерти

 5048

Кассы «ИГТСК» все-таки продолжат принимать платежи за электроэнергию

 2209

Стартовал прием заявок на участие в 85-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край»

 1559

Предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионе не превышались

 1568

Сеть видеонаблюдения за лесами Ивановской области расширится

 1449

Ивановские энергетики приступили к сезону массовых ремонтных работ

 1624

В Ивановской области пенсионерка при покупке виртуальной валюты стала жертвой мошенников

 1736

В ивановской медакадемии прошла олимпиада по хирургии

 1544

Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

 1591

В Холуе будут возрождать древние традиции росписи лодок

 3454

В регионе установлен абсолютный рекорд по показателю младенческой смертности

 2158

Ивановские школьницы приняли участие в фестивале китайского языка в Москве

 1470

Ивановец осужден за контрабанду запрещенных в России стероидов

 1690

В регионе экс-директор МУПа подозревается в нецелевом расходовании двух млн рублей

 2175

В дни подготовки и празднования 9 Мая движение в центре Иванова закроют

 6048

За сутки на пожарах в регионе погибли два человека

 1568

Летом в Плесе соберутся неформальные руководители

 5140

В Ивановской области мотоциклист, удирая от сотрудников ДПС, попал в ДТП