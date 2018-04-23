Сотрудник УФСИН пытался доставить в колонию наркотики

В талицкой колонии строгого режима №2 задержан младший инспектор отдела безопасности УФСИН за попытку доставки на территорию учреждения запрещенных предметов.
При личном досмотре в кармане его форменной куртки было обнаружено и изъято 11 свертков из полимерного материала с порошкообразным веществом, предположительно являющимся наркотическим средством. Изъятое вещество направлено на исследование, проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ивановской области.
Фото: УФСИН