Команда ивановских девушек стала победителем турнира по боксу «Весенний Ринг»

21 апреля в Ярославле состоялся традиционный турнир по боксу среди девушек и женщин «Весенний Ринг». На ринге встретились женские сборные Ивановской и Ярославской областей. В напряженном противостоянии победу одержала ивановская команда.
В составе нашей сборной выступали Анастасия Новикова, Лия Патлай, Юлия Чернобородова, Яна Ожигина, Кристина Никольская и Софья Груздева. Подготовила ивановских девушек тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №7 Алиса Климина.
Фото: ivgoradm.ru