Лента новостей

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На двух ивановских перекрестках отключат светофоры

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Поселок Подвязновский остался без света и воды

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Команда ивановских девушек стала победителем турнира по боксу «Весенний Ринг»

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В Ивановской области пьяный мотоциклист влетел в будку дежурного по ж/д переезду

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В Заволжске начали выпускать самиздатовскую газету

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У ивановского политеха – новый ректор

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Ивановцы завоевали Кубок «Золотого кольца» по «Что? Где? Когда?»

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В Вичуге суд запретил предпринимателям торговать табачными изделиями

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Ивановские коммунисты выбрали нового лидера

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Сотрудник УФСИН пытался доставить в колонию наркотики

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В Иванове больше 900 человек остались без электричества из-за аварии

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Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 апреля

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В Иванове автомобиль врезался в дом

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Житель Ивановской области пытался утопить жену в канализационном колодце

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Слетевшие с новостройки листы повредили машины и балкон

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Ивановские маршрутки грубо нарушают правила

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Водитель проехал на красный прямо перед машиной вневедомственной охраны

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По улицам Приволжска текут канализационные стоки

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Воровство в ивановском магазине записала камера видеонаблюдения

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Новая авария из-за погоды в Ивановской области

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Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России

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Столкновение автомобилей в Иванове

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На свалке в Тейкове обнаружен человеческий скелет

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Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге

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Электричество в 23 населенных пункта области должно поступить к часу ночи

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Велосипедист в Иванове бросился под колеса автомобиля

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В Фурманове прошел митинг в поддержку арестованного главы района

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Последствия сильного ветра: нарушено электроснабжение в трех районах Ивановской области

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Коммунисты заявили, что Шуйской гордуме надо немедленно самораспуститься

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В Иванове на субботник вышли боксеры

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ПОСЛУШАЙТЕ! Началось: собственники квартир добились приостановления деятельности пекарни в их доме

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Глава города - об отключении отопления в Иванове

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В МВД разъяснили ситуацию по "ивановскому маньяку", напавшему на школьницу

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Ивановская область примет участие в Чемпионате России по мини-лапте

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В Иванове будет создан мобильный путеводитель по городу

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Автохамство в Иванове: новый уровень

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Комитет Ивановской области по лесному хозяйству продал лес уже умершим людям

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Сборная Ивановской области завоевала «Кубок Победы - 2018»

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В Иванове разыскивается маньяк, напавший на первоклассницу

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В регионе возбуждено уголовное дело в отношении иеговистов

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Уроженец Ивановской области стал главным антимонопольщиком Ярославского региона

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Клиентке вместе с пиццей доставили свидетельство о смерти

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Кассы «ИГТСК» все-таки продолжат принимать платежи за электроэнергию

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Стартовал прием заявок на участие в 85-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Рабочий край»

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Предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги в регионе не превышались

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Сеть видеонаблюдения за лесами Ивановской области расширится

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Ивановские энергетики приступили к сезону массовых ремонтных работ

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В Ивановской области пенсионерка при покупке виртуальной валюты стала жертвой мошенников

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В ивановской медакадемии прошла олимпиада по хирургии

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Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные