Одну из школ в Ивановской области закрыли на карантин

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению Ивановской области был на 46,95% выше уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. Всего заболевших – 11 910 человек. В Иванове – 6250 больных, что выше уровня эпидпорога на 51,81%.

При вирусологическом обследовании больных определялись антигены вирусов гриппозной (грипп А (H1N1)/2009, грипп А H3N2, грипп А (сезонный), и не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

В связи с высокой заболеваемостью полностью был приостановлен учебный процесс в одной из ивановских школ. Частично прекращена учеба в 15 классах 11 школ Иванова, Кинешмы, Вичуги в Гаврилово-Посадском и Пучежском районах.