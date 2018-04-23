В Южском районе автобусы, хлебовозы и «скорые» застревают на грунтовых дорогах

Жители Южского района жалуются на ужасающее состояние дороги. Местные даже сняли целый ролик, посвященный одной из главных российских бед.

На видео - участок дороги между Южей и селом Талицы. По этой дороге курсируют школьные автобусы, едут «скорые» в районную больницу. После того, как снег растаял, местные жители оказались в затруднительном положении. Дорога в этом районе грунтовая, а значит, она требует особого отношения. Но не все это учли. Как следствие - люди фактически остались без дороги. Причин тому несколько. В частности, в этом году образовалось много пучин из-за снежной зимы, резко случился перепад с минуса на плюс и грунт перенасытился влагой.

Похожая ситуация и на дороге Южа-Хотимль. Там положение усугубила тяжелая техника: по дороге возили лес крупными партиями. Кроме того, непоправимый урон нанесли грузовики, которые возили тяжелые строительные материалы в деревню Домнино. Все это в совокупности и привело к разрушению грунтовой дороги.

Как нам пояснили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области для того, чтобы пустить грейдеры, нужно дождаться хорошей погоды. Техника довольно тяжелая, так что отправить ее на дорогу пока нельзя - грунт не стабилизировался. Как только подсохнет, дорогу приведут в порядок окончательно.