ОАО «РЖД» стало лауреатом престижной премии за ивановскую «Ласточку»

ОАО «РЖД» во второй раз признано лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «Транспорт и логистика» за проект «Организация регионального сообщения в направлении Москва – Иваново с использованием инновационного подвижного состава «Ласточка».
«Данный проект является показателем успешного взаимодействия ОАО «РЖД» и правительства Ивановской области, главной целью которого стали развитие потенциала региона, расширение инвестиционных возможностей, повышение транспортной доступности и качества пассажирских перевозок», - говорится в сообщении железнодорожников.