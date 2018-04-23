ОАО «РЖД» стало лауреатом престижной премии за ивановскую «Ласточку»

ОАО «РЖД» во второй раз признано лауреатом премии «Развитие регионов. Лучшее для России» в категории «Транспорт и логистика» за проект «Организация регионального сообщения в направлении Москва – Иваново с использованием инновационного подвижного состава «Ласточка».

«Данный проект является показателем успешного взаимодействия ОАО «РЖД» и правительства Ивановской области, главной целью которого стали развитие потенциала региона, расширение инвестиционных возможностей, повышение транспортной доступности и качества пассажирских перевозок», - говорится в сообщении железнодорожников.

Премия и форум «Лучшее для России» созданы в поддержку государственной региональной политики, направленной на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни. В программе приняли участие представители российских компаний, реализующие федеральные, направленные на развитие регионов, и монорегиональные проекты в социально-экономической сфере России.