Ивановский коллектив завоевал золото Молодежных Дельфийских игр России

21 апреля во Владивостоке открылись XVII Молодежные Дельфийские игры России, участие в которых принимают почти 2 тысячи человек из 69 регионов страны. Иваново и Ивановскую область представляет группа «Ваниль» студии современной хореографии «Возрождение» ЦКиО.
Конкурсная программа продлится до 25 апреля, но первые результаты известны уже сейчас. Группа «Ваниль», представившая хореографические постановки «Геометрия танца», «Невстреча» и «Игра слов», завоевала золото Молодежный Дельфийских игр и покорила всех зрителей и участников нарядами из шуйских ситцев дизайнера Ольги Голдобиной.