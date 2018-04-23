Ивановские тайские боксеры стали чемпионами России по кикбоксингу

С 20 по 22 апреля городе Красноармейск Московской области проходили Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу (К-1). В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов со всей страны. Спортсмены сборной Ивановской области, представители такого вида единоборств, как тайский бокс, на данном турнире завоевали две золотые и две серебряные медали. Все они получили право принимать участие в Чемпионате и Первенстве мира, который пройдет в Рига в октябре 2018 года.

Ивановские чемпионы:

Асхабаров Камиль - чемпион России;

Калугина Мила - чемпионка первенства России;

Ибрагимов Джамал - серебряный призер первенства России;

Безрукова Полина - серебряный призер первенства России.

Фото: Федерация тайского бокса Ивановской области