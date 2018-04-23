В Ивановской области священнослужители перекрыли дорогу у храма

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Лежневе разрушается на глазах. Храм построили в начале прошлого века. При советской власти использовали как склад. Когда в здании начала протекать крыша, его забросили. Сейчас храм в аварийном состоянии, с фасада сыплются кирпичи.

Чтобы не допустить ЧП, клирики с одобрения администрации перекрыли пешеходную дорогу около собора и выезд для автомобилей. Однако местные жители продолжают ею пользоваться и недовольны, что теперь машины ездят через их двор.



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