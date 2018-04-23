Власти прокомментировали ситуацию с дорогой Южа - Талицы - Мугреевский

Ранее мы сообщали о том, что жители Южского района жалуются на плохое состояние дороги Южа - Талицы – Мугреевский, где еще неделю назад застревали автобусы, хлебовозы и машины скорой помощи.

После публикации новости на сайте IvanovoNews в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области нас уверили, что состояние дороги межмуниципального значения Южа - Талицы - Мугреевский находится на особом контроле ведомства. И прокомментировали ситуацию:

«Ввиду погодных условий наиболее сложная обстановка на дороге отмечена на прошлой неделе. Именно тогда производилась подсыпка щебнем в количестве более 600 м3, сегодня дополнительно уложено еще более 100 м3. На дороге Шуя - Клочково - Преображенское на участке Хотимль - Южа уложено более 300 м3 крупного щебня.

На данный момент проезд по обеим дорогам обеспечен. После стабилизации грунтовой части дороги после весеннего периода на объект будет направлена тяжелая техника для приведения участков дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.

Кроме того, напомним, что в прошлом году региональный департамент дорожного хозяйства и транспорта приступил к реконструкции автомобильной дороги Южа-Талицы-Мугреевский в Южском районе. На финансирование первого этапа протяженностью 9 км было направлено 143 млн. рублей, работы выполнены в полном объеме. В этом году запланирована реконструкция порядка двух километров».