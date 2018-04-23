"Заявки на инвесткредиты по с/хоз в Ивановской области выросли с 29 млн до 1,9 млрд рублей"

"В Ивановскую область пришел новый губернатор - Станислав Воскресенский... Я посмотрел заявки на инвестиционные кредиты по сельскому хозяйству всех регионов. И обратил внимание на Ивановскую область: до его прихода заявок было на 29 миллионов рублей, а в этом году - на 1 миллиард 900 миллионов.

Это банковские кредиты. Результат работы. Цифры с которым сложно спорить"

В интервью Владимиру Соловьеву в радиопрограмме "Полный контакт" член Совета директоров «Русская молочная компания» и председатель Правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко высказался по итогам своего визита в Ивановскую область:Владимир Соловьев рассказал, что много лет знаком с Воскресенским и назвал подобный результат словом "Сильно!"Видеоэпизод разговора - "Вести FM"