В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения

В Ивановской области вынесен приговор бывшему руководителю одного из отделений почтовой связи Тейковского района, обвиняемой в присвоении.

Из материалов следствия известно, что начальник почтового отделения, согласно своим служебным обязанностям, организовывала реализацию товаров и обеспечивала сохранность вверенных ей материальных ценностей, а также денежных средств. С июля 2016-го по август 2017 года, используя свое служебное положение, фигурантка присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности. Недостача была выявлена в результате очередной инвентаризации п/о, всего – на сумму 198 тысяч рублей. По факту присвоения было возбуждено уголовное дело.

В итоге, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно.