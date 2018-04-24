Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения

Женщина признана виновной в присвоении почти 200 тысяч рублей
Лента новостей
24.04.2018, 11:36
0
В Шуе бездомный проник ночью в магазин и украл 16 блоков сигарет
24.04.2018, 11:04
262 0
Квадроциклист и мопедист попали в ДТП в Ивановской области
24.04.2018, 10:49
512 0
«Дискотека Авария» призывает сделать Иваново самым чистым и красивым городом на планете
24.04.2018, 10:23
467 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 24 апреля
24.04.2018, 10:18
419 0
В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения
23.04.2018, 19:35
3131 0
"Заявки на инвесткредиты по с/хоз в Ивановской области выросли с 29 млн до 1,9 млрд рублей"
23.04.2018, 18:59
869 0
Электроснабжение в Иванове и Ивановском районе восстановлено
23.04.2018, 18:13
5070 2
Власти прокомментировали ситуацию с дорогой Южа - Талицы - Мугреевский
23.04.2018, 17:34
5167 12
В Ивановской области священнослужители перекрыли дорогу у храма
23.04.2018, 17:25
4477 0
Ивановские тайские боксеры стали чемпионами России по кикбоксингу
23.04.2018, 16:58
1441 1
Города Ивановской области поборются за федеральные деньги на благоустройство
23.04.2018, 16:38
1624 0
В День города в Иванове откроется «Молодежный Арт-Арбат»
23.04.2018, 16:21
1171 0
Ивановский коллектив завоевал золото Молодежных Дельфийских игр России
23.04.2018, 16:11
1768 4
ОАО «РЖД» стало лауреатом престижной премии за ивановскую «Ласточку»
23.04.2018, 16:00
2257 4
В Южском районе автобусы, хлебовозы и «скорые» застревают на грунтовых дорогах
23.04.2018, 15:01
2110 13
Ивановцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»
23.04.2018, 14:56
3040 3
В органах прокуратуры Ивановской области – новые назначения
23.04.2018, 14:49
2162 1
В Ивановской области должников будут искать в местах массового скопления людей
23.04.2018, 14:39
1541 0
В День города в Иванове пройдет «Парад двойняшек»
23.04.2018, 14:16
1134 0
В Иванове состоится областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров
23.04.2018, 13:57
2446 6
Одну из школ в Ивановской области закрыли на карантин
23.04.2018, 13:20
1941 0
На двух ивановских перекрестках отключат светофоры
23.04.2018, 13:04
1245 0
Поселок Подвязновский остался без света и воды
23.04.2018, 12:57
954 0
Команда ивановских девушек стала победителем турнира по боксу «Весенний Ринг»
23.04.2018, 12:41
1436 1
В Ивановской области пьяный мотоциклист влетел в будку дежурного по ж/д переезду
23.04.2018, 12:21
3796 0
В Заволжске начали выпускать самиздатовскую газету
23.04.2018, 12:09
5429 1
У ивановского политеха – новый ректор
23.04.2018, 12:06
4220 0
Ивановцы завоевали Кубок «Золотого кольца» по «Что? Где? Когда?»
23.04.2018, 11:58
2230 0
В Вичуге суд запретил предпринимателям торговать табачными изделиями
23.04.2018, 11:47
1773 0
Ивановские коммунисты выбрали нового лидера
23.04.2018, 10:26
3276 2
Сотрудник УФСИН пытался доставить в колонию наркотики
23.04.2018, 10:15
3433 1
В Иванове больше 900 человек остались без электричества из-за аварии
23.04.2018, 10:07
1781 0
Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 апреля
23.04.2018, 09:49
3527 2
В Иванове автомобиль врезался в дом
22.04.2018, 16:20
5960 0
Житель Ивановской области пытался утопить жену в канализационном колодце
22.04.2018, 13:13
12721 0
Слетевшие с новостройки листы повредили машины и балкон
22.04.2018, 12:59
8644 2
Ивановские маршрутки грубо нарушают правила
22.04.2018, 12:51
6345 6
Водитель проехал на красный прямо перед машиной вневедомственной охраны
22.04.2018, 12:15
8577 1
По улицам Приволжска текут канализационные стоки
22.04.2018, 11:35
11490 6
Воровство в ивановском магазине записала камера видеонаблюдения
22.04.2018, 10:30
6279 0
Новая авария из-за погоды в Ивановской области
21.04.2018, 23:04
6073 0
Материалы по делу Андрея Евгеньева переданы лично в руки министру МВД России
21.04.2018, 22:56
6197 0
Столкновение автомобилей в Иванове
21.04.2018, 22:40
8218 0
На свалке в Тейкове обнаружен человеческий скелет
21.04.2018, 21:53
12418 4
Торговый центр "Серебряный город" в Иванове эвакуировали не по учебной тревоге
21.04.2018, 21:49
8823 4
Электричество в 23 населенных пункта области должно поступить к часу ночи
21.04.2018, 19:45
10459 11
Велосипедист в Иванове бросился под колеса автомобиля
21.04.2018, 19:30
14038 5
В Фурманове прошел митинг в поддержку арестованного главы района
21.04.2018, 19:11
11698 0
Последствия сильного ветра: нарушено электроснабжение в трех районах Ивановской области
21.04.2018, 16:00
10424 2
Коммунисты заявили, что Шуйской гордуме надо немедленно самораспуститься
В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения
Женщина признана виновной в присвоении почти 200 тысяч рублей
24.04.2018, 10:18
419 0

В Ивановской области вынесен приговор бывшему руководителю одного из отделений почтовой связи Тейковского района, обвиняемой в присвоении.

Из материалов следствия известно, что начальник почтового отделения, согласно своим служебным обязанностям, организовывала реализацию товаров и обеспечивала сохранность вверенных ей материальных ценностей, а также денежных средств. С июля 2016-го по август 2017 года, используя свое служебное положение, фигурантка присвоила вверенные ей товарно-материальные ценности. Недостача была выявлена в результате очередной инвентаризации п/о, всего – на сумму 198 тысяч рублей. По факту присвоения было возбуждено уголовное дело.

В итоге, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы условно.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации