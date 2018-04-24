Квадроциклист и мопедист попали в ДТП в Ивановской области

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано два ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба УМВД области.

В Юже 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением квадроциклом «ATV-300» и упал, получив травмы головы. Соответствующей категории, позволяющей управлять данным видом транспортного средства, мужчина не имеет. Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя 3 административных материала. Квадроцикл помещен на штрафстоянку.

Второе ДТП случилось в деревне Захарьино Ивановского района. Там при падении с мопеда «Орион» травмы получил 17-летний молодой человек. Медики диагностировали у него закрытый перелом костей кисти, ушибы и ссадины. Прав на управление мопедом юноша не имеет, в связи с чем на него был составлен административный протокол.