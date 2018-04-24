В Иванове известные люди будут рассказывать сказки

В эту субботу в «Точке кипения» (ул. 8 Марта, 32) ждут в гости детей: детсадовцев и тех, кто пошел в школу еще совсем недавно. Именно здесь в 13.00 начнется новая для Иванова акция «Почитай мне сказку». Известные в городе люди (имена пока держатся в секрете) будут читать детям сказки и рассказы.

Планируется, что подобные акции будут проводиться каждую субботу. На первой встрече детям прочитают «Сказку о золотом петушке» А.С. Пушкина. Сказочники будут читать по очереди, сменяя друг друга, голосом или мимикой привлекая внимание ребят к важным моментам. После чтения дети и взрослые вместе обсудят услышанную историю, нарисуют сказочных героев и поиграют с аниматорами.

Проект «Почитай мне сказку», стартовав несколько месяцев назад в Москве, уже получил продолжение в Ульяновске, а теперь - и в нашем городе. Организатор проекта, проректор Российского государственного социального университета Наталия Золотарева, примет участие в открытии акции в Иванове.

К участию в акции приглашаются дети от 5 до 8 лет и их родители. Чтецами могут стать все желающие.

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Сделать это можно по телефону 8-920-672-00-15, координатор проекта в Иванове - Анжелика Гатауллина.