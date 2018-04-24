На Рубском озере рыбак утонул на глазах сына

Трагедия произошла в минувшую пятницу. Трое мужчин из Владимира приехали в Ивановскую область порыбачить на Рубском озере. До рыбного места добирались на лыжах. Остановились недалеко от базы отдыха «Чайка», и как только начало вечереть, засобирались домой и пошли в сторону тейковского пляжа. Сын, его отец и их знакомый, не дойдя 20 метров до берега, провалились. Начали самостоятельно выбираться. У молодых получилось, а вот у 69-летнего дедушки все попытки оказались неудачными. Мужчины пытались всяческими способами и подручными материалами выловить деда из полыньи. Но не получилось. Отец утонул на глазах сына.

Звонок с просьбой о помощи поступил в службу спасения поздно вечером. Так как поисковые работы в ночное время не ведутся, исследовать дно водолазы приступили только утром.

«До места трагедии было очень трудно добираться: трясина, много воды, плохое дно. Не понятно, как они-то туда дошли. Лед темный, очень рыхлый, вступишь – он сразу проваливается. В поисковой операции принимала участие вся группа. Поочередно, по двое. Нашли утопленника на глубине примерно пяти метров, спустя 4 часа, – рассказывает начальник маневренно-поисковой группы №1 Виктор Баранов. – Нечего делать на реке в такое время года. Ради плотвы, которая размером с ладошку, ехать и рисковать своей жизнью… Отсутствуют все правила безопасности: без жилетов, без спасательных средств и одеты были в теплую, тяжелую одежду».

spas37.ru