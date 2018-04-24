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В Иванове прошел II региональный волонтерский форум

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В Иванове прошел II региональный волонтерский форум
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В Иванове прошел II региональный волонтерский форум

19-20 апреля в стенах ивановского политехнического университета прошел II региональный волонтерский форум «Я – волонтер». Его участниками стали представители добровольческих организаций, а также студенты высших и средне специальных учебных заведений областного центра.

В рамках работы форума участники представили друг другу свои лучшие проекты, обменялись опытом работы в сфере добровольчества, прошли курс тимбилдинга и прослушали лекции спикеров на актуальные темы.

На площадках форума участники разработали добровольческие проекты по нескольким направлениям волонтерства. Так, например, команда «Google» студентов ивановского политеха по направлению «экологическое волонтерство» представила проект «Эко парк», направленный на благоустройство и очистку городских парков. В рамках направления «социальное волонтерство» команда «Лисы», в состав которой вошли студенты ИвГПУ, ИвГМА, ИвГУ и РЭУ им. Г. В. Плеханова, представила проект «Старость с нами в радость», направленный на помощь пожилым людям.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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