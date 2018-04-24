В Иванове пьяный отец пытался отрубить сыну руки

В полицию поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов на улице Кузнецова областного центра ранен молодой человек. По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы и бригада скорой помощи. На месте полицейские задержали подозреваемого - 61-летнего отца потерпевшего.

По предварительной информации, пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно напал на сына и несколько раз ударил топором по рукам. Пострадавший был госпитализирован, медики диагностировали у него рубленную рану кистей рук и значительную потерю крови.

«В настоящее время задержанный дебошир помещен в наркологическое учреждение. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.