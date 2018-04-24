Сборная Ивановской области завоевала 15 медалей на Первенстве России по всестилевому каратэ

С 21 по 23 апреля в селе Покровское Одинцовского района Московской области проходило Первенство России по всестилевому каратэ, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 890 спортсменов из 48 регионов Российской Федерации.

Сборная Ивановской области завоевала на Первенстве 15 медалей, из которых 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Следующим крупным турниром станет Кубок России по всестилевому каратэ, который пройдет с 14 по 17 мая 2018 года в Уфе.