В Ивановской области подожгли храм

23 апреля в Шуе произошло очередное возгорание Крестовоздвиженского храма, расположенного на улице Театральной. Как сообщает газета «Местный спрос», это уже четвертый подобный случай за короткое время. И каждый раз возгорания случались именно там, где сохранились уникальные фрески. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Никто не пострадал. Предположительно, причиной возгорания стал занос на территорию бывшего храма постороннего источника огня, вероятнее всего, лицами без определенного места жительства.
Фото: «Местный спрос»