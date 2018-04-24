Лента новостей

 416

В Ивановской области подожгли храм

 426

Сборная Ивановской области завоевала 15 медалей на Первенстве России по всестилевому каратэ

 207

В областном центре обсудят тему ислама в творчестве русских писателей

 751

В Иванове пьяный отец пытался отрубить сыну руки

 604

В Иванове прошел II региональный волонтерский форум

 995

На Рубском озере рыбак утонул на глазах сына

 1083

В Кинешме сгорел торговый павильон

 788

СМИ: Владимир Шарыпов прошел тренинг для будущих губернаторов

 876

Школьники из Ивановской области показали один из худших в ЦФО результатов по английскому языку

 800

В Кинешме неизвестные похитили часть чугунной решетки на Волжском бульваре

 689

В Иванове известные люди будут рассказывать сказки

 761

В Шуе бездомный проник ночью в магазин и украл 16 блоков сигарет

 959

Квадроциклист и мопедист попали в ДТП в Ивановской области

 2203

«Дискотека Авария» призывает сделать Иваново самым чистым и красивым городом на планете

 1665

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 24 апреля

 1452

В Ивановской области осуждена бывшая начальница почтового отделения

 4188

"Заявки на инвесткредиты по с/хоз в Ивановской области выросли с 29 млн до 1,9 млрд рублей"

 1124

Электроснабжение в Иванове и Ивановском районе восстановлено

 5899

Власти прокомментировали ситуацию с дорогой Южа - Талицы - Мугреевский

 5916

В Ивановской области священнослужители перекрыли дорогу у храма

 5025

Ивановские тайские боксеры стали чемпионами России по кикбоксингу

 1690

Города Ивановской области поборются за федеральные деньги на благоустройство

 1846

В День города в Иванове откроется «Молодежный Арт-Арбат»

 1309

Ивановский коллектив завоевал золото Молодежных Дельфийских игр России

 1933

ОАО «РЖД» стало лауреатом престижной премии за ивановскую «Ласточку»

 2448

В Южском районе автобусы, хлебовозы и «скорые» застревают на грунтовых дорогах

 2247

Ивановцев приглашают присоединиться к акции «На работу на велосипеде»

 3203

В органах прокуратуры Ивановской области – новые назначения

 2291

В Ивановской области должников будут искать в местах массового скопления людей

 1639

В День города в Иванове пройдет «Парад двойняшек»

 1220

В Иванове состоится областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров

 2626

Одну из школ в Ивановской области закрыли на карантин

 2082

На двух ивановских перекрестках отключат светофоры

 1322

Поселок Подвязновский остался без света и воды

 1021

Команда ивановских девушек стала победителем турнира по боксу «Весенний Ринг»

 1495

В Ивановской области пьяный мотоциклист влетел в будку дежурного по ж/д переезду

 3920

В Заволжске начали выпускать самиздатовскую газету

 5674

У ивановского политеха – новый ректор

 4427

Ивановцы завоевали Кубок «Золотого кольца» по «Что? Где? Когда?»

 2317

В Вичуге суд запретил предпринимателям торговать табачными изделиями

 1841

Ивановские коммунисты выбрали нового лидера

 3346

Сотрудник УФСИН пытался доставить в колонию наркотики

 3490

В Иванове больше 900 человек остались без электричества из-за аварии

 1821

Дорожный ремонт в Иванове: планы на 23 апреля

 3586

В Иванове автомобиль врезался в дом

 6020

Житель Ивановской области пытался утопить жену в канализационном колодце

 12810

Слетевшие с новостройки листы повредили машины и балкон

 8686

Ивановские маршрутки грубо нарушают правила

 6386

Водитель проехал на красный прямо перед машиной вневедомственной охраны

 8643

По улицам Приволжска текут канализационные стоки