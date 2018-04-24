Ивановская школьница стала призером всероссийской олимпиады по искусству

В Смоленске подведены итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой художественной культуре), который проходил с 14 по 19 апреля.
В этом году на олимпиаду были приглашены 199 обучающихся 9-11 классов из 52 регионов. В качестве конкурсных испытаний участникам олимпиады были предложены задания, связанные с разными эпохами и видами искусств, а также выполнением и оформлением творческой проектной работы.
По итогам всех соревнований были определены победители и призеры олимпиады. Десятиклассница из частного общеобразовательного учреждения «Гармония» (г. Иваново) Нана Мкртчян награждена дипломом призера.