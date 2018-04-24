В регионе открылась «горячая линия» по вопросам состояния детских площадок во дворах

Служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области открыла телефонную «горячую линию» по вопросам состояния детских игровых площадок на придомовых территориях населенных пунктов региона. «Горячая линия» «Безопасная детская площадка» начала свою работу с 23 апреля. Звонки жителей области принимаются с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов.
Вся информация, поступившая на телефон «горячей линии», будет оперативно направляться в ответственные ведомства для принятия мер.
Телефон «горячей линии»: 32-47-60