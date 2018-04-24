В Ивановской области состоится официальное открытие «Велосезона-2018»

30 апреля на парковке ТРК «Ясень» состоится официальное открытие «Велосезона-2018» в Ивановской области. К участию приглашаются, спортсмены и велолюбители, представители различных направлений велосипедного спорта и ценители активного отдыха.
В программе велофестиваля:
- велопарад с корпоративным заездом;
- детский заезд на беговелах (группы 2 года и от 3 до 4 лет);
- BMX джем;
- кросс-кантри дуал;
- триал;
- скоростной заезд на роликах.
А также:
- развлекательная шоу-программа;
- зрелищные трюки от райдеров;
- многообразие велосипедных направлений;
- позитивная атмосфера и Dj-сет.
Регистрация участников – в 11.00. Начало велофеста – в 12.00.