Ивановский студент стал победителем межрегиональной олимпиады по устройству и обслуживанию автомобилей

20 апреля в ивановской сельскохозяйственной академии состоялась межрегиональная олимпиада по устройству и обслуживанию автомобилей. В состязаниях приняли участие 17 студентов из 9 колледжей Ивановской, Владимирской и Тверской областей.

Участники выполнили теоретические и практические задания по устройству и обслуживанию двигателя, трансмиссии, ходовой части и систем электрооборудования автомобилей.

По итогам олимпиады студент ивановского автотранспортного колледжа показал достойные теоретические знания и практические навыки и занял первое место.

С 14 по 18 мая в городе Сыктывкар Республики Коми победитель конкурса примет участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей «Техника и технологии наземного транспорта».