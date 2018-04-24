Подведены итоги марафона "Ты нам нужен!"

"Мы еще подумаем и посоветуемся с юристами, чтобы не нарушить 152-й Закон о персональных данных. Я думаю, что мы отчитаемся за каждого ребенка, сколько потрачено было на ребенка и на что. Обязательно на сайте администрации и, может быть, и в СМИ", - сообщила исполнительный директор фонда содействия развитию г. Иваново Татьяна Калинкина.

Более 5 миллионов рублей на помощь детям инвалидам. Столько собрали в этом году за время работы благотворительного марафона "Ты нам нужен!". Получат адресную помощь 111 ребят. У некоторых из них ДЦП, аутизм, диабет, врожденный иммунодефицит. Итоги благотворительной акции подвели сегодня на заседании оргкомитета марафона. Впервые в этом году отчет о расходовании собранных средств опубликуют в общем доступе.