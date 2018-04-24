Будущее ивановского политеха, медведи с неуравновешенной психикой и фантастическая скорость «Почты России»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- Ивановцам предлагают «усыновить» медведей с неуравновешенной психикой. Как это сделать и куда обращаться?

- Новый руководитель ивановского политеха. Каким Евгений Румянцев ближайшее будущее вуза?

- «Почта России» - скорость на грани фантастики. Сколько шла посылка из Кинешмы в Ковров?

- Конфликт отцов и детей с криминальной развязкой. Как кровные узы превратились в кровавые.

Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.