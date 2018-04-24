Ивановскому МУП «САЖХ» требуются новые сотрудники

Муниципальное унитарное предприятие "Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова" (МУП "САЖХ города Иванова") объявляет конкурс на включение в кадровый резерв предприятия.
«Возрастающие требования к профессиональному уровню работников и качеству проводимой ими уборки и благоустройства областного центра стали причиной формирования резерва специалистов предприятия», - говорится в сообщении мэрии.
По словам руководителя МУПа Алексея Сахарова, который выступил инициатором этого шага, цель конкурса проста и понятна:
"Если водитель (тракторист, мастер механизированной колонны и пр.) начинает работать спустя рукава и в его адрес раздаются жалобы, впору задуматься о замене такого рабочего на более ответственного. Или, говоря официальным языком, речь зашла о ротации кадров. Да и ветераны предприятия будут готовы рано или поздно уступить свое место более молодым и активным".
В настоящее время для формирования кадрового резерва требуются следующие специалисты:
- мастер колонны уличной уборки – 2 чел. (з/п свыше 30 тыс. руб.);
- водители КДМ (комбинированных дорожных машин) – до 10 чел. (з/п свыше 25 тыс. руб.);
- трактористы – до 10 чел. (з/п свыше 23 тыс. руб.);
- подсобные рабочие (на летний период) – до 10 чел. (з/п свыше 14 тыс. руб.).
Ответственные, без вредных привычек ивановцы, желающие найти стабильную работу, могут обращаться в отдел кадров МУП САЖХ по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой (за областным военкоматом) или по тел. 37-20-71, 37-03-75.