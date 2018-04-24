Два представителя Ивановской области награждены премией ЦФО в области литературы и искусства

Два представителя Ивановской области - президент Фонда «Артель. Палех» Светлана Короленко и вице-президент Фонда «Артель. Палех» Людмила Кривцова - вошли в число лауреатов премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства в этом году. Торжественная церемония вручения премии состоялась сегодня, 24 апреля, в Музее русской иконы в Москве.

Светлана Короленко и Людмила Кривцова отмечены премией за реализацию проекта по выявлению и исследованию художественного наследия палехских мастеров «Монументальный Палех: фрески советских дворцов».

В рамках проекта проведены архивные исследования и выявлены монументальные росписи в городах Иваново, Москва, Санкт-Петербург, Кисловодск, Нижний Новгород, Рыбинск, Ярославль, Саратов, Екатеринбург, только в трех из них росписи сохранились в первозданном состоянии. Собранный материал помог точно определить авторов и связь монументальных росписей с эскизами, хранящимися в Государственном музее палехского искусства.

Цель проекта - показать современному зрителю палехское искусство с неожиданного ракурса - монументальных росписей, созданных художниками-основателями палехского стиля в 1936-1941 годах в различных городах страны.

Отметим, всего по итогам заседания конкурсной комиссии премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства присуждены 6 лучшим творческим проектам из 86 представленных на конкурс.