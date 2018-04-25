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В Иванове спортивную площадку установили в зоне высоковольтного подземного кабеля

И теперь ее сносят
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В Иванове спортивную площадку установили в зоне высоковольтного подземного кабеля
И теперь ее сносят
25.04.2018, 11:28
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Прямо сейчас в областном центре идет демонтаж спортивной площадки, расположенной во дворе дома №31 на улице Мархлевского. Об этом сообщает Центр физкультурно-спортивной работы по месту жительства «Восток».

Площадку сносят в связи с предписанием АО «Ивгорэлектросеть», так как она находится в охранной зоне высоковольтного подземного кабеля.

Наш корреспондент отправился на место событий, чтобы выяснить, кто же додумался установить спортплощадку в столь опасном месте. Следите за нашей лентой новостей.

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