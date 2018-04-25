Ивановские студенты смогут начать карьеру уже завтра

Студенты ивановских вузов, колледжей, техникумов и училищ, а также молодые специалисты могут найти работу уже в этот четверг. Специально для них 26 апреля в атриуме «Серебряного города» пройдет День занятости молодёжи «Начни свою карьеру сегодня!». Организатор - Центр занятости населения.

В этот день можно будет сделать тестирование на профориентацию, получить консультацию специалистов службы занятости и не только познакомиться с тем или иным предприятием, но и пройти собеседование напрямую с работодателем.

Соискателям расскажут об уровне зарплаты, требованиях к кандидатам, специфике и режиме работы, социальных гарантиях и возможности карьерного роста. Вниманию молодежи будет представлено порядка 500 вакансий в сфере производства, машиностроения, туризма, торговли, обслуживания, IT-технологий и других. Среди предприятий, готовых принять на работу молодых специалистов - «Ивмолокопродукт», «Красная Заря», «ВЫМПЕЛКОМ», «Красная Талка», турагенство «LEVEL.TREVEL», «ТДЛ Текстиль», «СОГАЗ», «Полет», группа компаний «INVOLTA».

Начало мероприятия - в 15.00.



