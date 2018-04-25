Дело ивановца изменит Уголовный кодекс РФ

Конституционный суд РФ сегодня провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности пункта 2 примечания к статье 264 УК РФ. Суд также обязал законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП.

Поводом для рассмотрения вопроса послужило обращение президиума Ивановского областного суда, в кассационном производстве которого находится уголовное дело в отношении ивановца С.Журавлева, ранее признанного виновным в совершении автотранспортного преступления. В марте 2015 года он не справился с управлением автомобиля на Типографской улице в Иванове и перевернулся. Погибли две молодые девушки. Журавлев с места аварии скрылся и обратился в полицию лишь через год. Сначала он признал, что выпивал в ту ночь, но на суде от этих показаний отказался.

Районный суд приговорил водителя к 8 годам лишения свободы. Это решение защита Журавлева обжаловала. Верховный Суд РФ признал доводы о неправомерном признании Журавлева в управлении автомобилем в нетрезвом виде заслуживающими внимания и достаточными для рассмотрения судом кассационной инстанции, так как после ДТП медосвидетельствование водителя не проводилось. Президиум Ивановского областного суда, придя к выводу о неопределенности нормативного содержания оспариваемых положений УК РФ, приостановил производство по данному делу и обратился в КС РФ.

Сегодня Конституционный суд озвучил свое решение. Вот позиция суда: