Дело ивановца изменит Уголовный кодекс РФ

Конституционный суд РФ сегодня провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности пункта 2 примечания к статье 264 УК РФ. Суд также обязал законодателя выработать правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места ДТП.
Поводом для рассмотрения вопроса послужило обращение президиума Ивановского областного суда, в кассационном производстве которого находится уголовное дело в отношении ивановца С.Журавлева, ранее признанного виновным в совершении автотранспортного преступления. В марте 2015 года он не справился с управлением автомобиля на Типографской улице в Иванове и перевернулся. Погибли две молодые девушки. Журавлев с места аварии скрылся и обратился в полицию лишь через год. Сначала он признал, что выпивал в ту ночь, но на суде от этих показаний отказался.
Районный суд приговорил водителя к 8 годам лишения свободы. Это решение защита Журавлева обжаловала. Верховный Суд РФ признал доводы о неправомерном признании Журавлева в управлении автомобилем в нетрезвом виде заслуживающими внимания и достаточными для рассмотрения судом кассационной инстанции, так как после ДТП медосвидетельствование водителя не проводилось. Президиум Ивановского областного суда, придя к выводу о неопределенности нормативного содержания оспариваемых положений УК РФ, приостановил производство по данному делу и обратился в КС РФ.
Сегодня Конституционный суд озвучил свое решение. Вот позиция суда:
«В оспариваемой норме используются два критерия признания водителя находящимся в состоянии алкогольного опьянения: установление самого факта опьянения в результате медосвидетельствования и отказ от его прохождения. Закрепленное в законе понятие «состояние опьянения» защищает от произвольного отнесения водителей к находящимся в состоянии опьянения. В этой части норма соответствует Конституции РФ.
Российское законодательство запрещает водителю оставлять место ДТП, предусматривая за это административную ответственность. УК РФ не предполагает усиление уголовной ответственности в отношении такого лица. Побег с места аварии может являться желанием скрыть факт опьянения, чтобы избежать привлечения к более строгой уголовной ответственности, но он не равнозначен ни доказанности факта опьянения, ни добровольному отказу от прохождения освидетельствования.
Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП. Установление состояния опьянения на момент управления транспортным средством исключительно по результатам освидетельствования относится ко всем субъектам преступления, включая лиц, покинувших место ДТП. И это ставит их в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии (как прошедшими тест на алкоголь, так и отказавшимися от него), что противоречит конституционными принципами равенства и справедливости. Такое регулирование снижает эффективность норм, направленных на усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения. В этой части данное законоположение не соответствует Конституции РФ.
Федеральному законодателю надлежит в течение года внести в действующее правовое регулирование необходимые изменения.
До внесения изменений, вытекающих из настоящего Постановления КС РФ, сохраняет силу действующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения. Если в течение года изменения не будут внесены, пункт 2 примечания к статье 264 УК Российской Федерации утрачивает силу».